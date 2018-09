'IMCD beste in de sector'

Gepubliceerd op | Views: 542

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD is nog steeds de beste in de sector, aldus analisten van Berenberg in een rapport over de branche. Het bedrijf profiteert goed van zijn aanwezigheid op verschillende zeer attractieve eindmarkten, aldus de kenners.

Daardoor zal de onderneming ook op de langere termijn beter blijven presteren dan concurrenten. Berenberg laat het buy-advies op IMCD staan maar voerde het koersdoel op naar 71 euro. Het aandeel stond maandag omstreeks 09.45 uur 2,1 procent hoger op 14,99 euro.

Voor branchegenoot Univar werd het advies verhoogd naar buy van hold en ging het koersdoel van 28 dollar naar 34 dollar. Het hold-advies op Brenntag bleef staan en ging het koersdoel van 60 euro naar 57 euro.