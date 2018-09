Gepubliceerd op | Views: 1.735

AMSTERDAM (AFN) - ING is opnieuw begonnen met het volgen van het aandeel ASML, met een koopadvies en een koersdoel van 220 euro. Dat maakte de bank maandag bekend in een rapport over het bedrijf.

De analist die het aandeel volgt bij de bank is gewijzigd. Volgens de marktvorser is de piek voor de onderneming nog niet bereikt en liggen er nog jaren van groei in het verschiet.

Het aandeel ASML stond maandag omstreeks 09.30 uur 0,1 procent lager op 175,52 euro.