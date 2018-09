Gepubliceerd op | Views: 818

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie bleef in augustus op een hoog niveau. Voor het eerst sinds februari, toen een recordniveau werd bereikt, was er daarbij weer sprake van een stijging van de inkoopmanagersindex, zo bleek uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op 59,1. Een maand eerder werd nog een stand bereikt van 58, destijds het laagste niveau in veertien maanden. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De consensus van economen lag op 57,6.

Volgens de Nevi namen de nieuwe orders verder toe en productie toe. De werkgelegenheid nam wederom fors toe, maar voor de zesde maand op rij minder dan de maand ervoor. De levertijden namen behoorlijk toe, al was deze verlenging wel de kleinste in bijna een jaar. De uitbreiding van de inkoopactiviteiten was de grootste in zes maanden, aldus de organisatie.