'Vastgoedfondsen willen dividendbelasting betalen'

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbeleggers komen in opstand tegen een nevenmaatregel bij de afschaffing van de dividendbelasting. Die stap leidt voor hen tot een veel grotere belastingdruk en dat gaat ten koste van rendement. Daar lijden particuliere beleggers en pensioenfondsen ook onder, aldus De Telegraaf maandag. De krant sprak met verschillende topbestuurders uit de vastgoedsector.

De krant wijst op een zin in het regeerakkoord. Daarin staat dat beleggen in vastgoed via zogenaamde fiscale beleggingsinstellingen (fbi) verboden wordt, een neveneffect van de afschaffing van de dividendbelasting. „Daardoor wordt het minder aantrekkelijk voor vastgoedfondsen om in Nederland te beleggen”, aldus topman Dirk Anbeek van Wereldhave, dat voor 1,5 miljard euro aan winkels in Nederland bezit. „Particuliere beleggers en deelnemers van pensioenfondsen worden erdoor geraakt in hun portemonnee.”

Topman Bernd Stahli van NSI, met 1,2 miljard in portefeuille, begrijpt niet waarom de stap wordt genomen. „Nederland was in 1969 de eerste in Europa die deze structuur mogelijk maakte en bijna heel Europa heeft die stap inmiddels gemaakt. Het maakt beleggen in vastgoed fiscaal transparant en beschikbaar voor pensioenfondsen en particulieren.” Hij heeft wel hoop dat er een oplossing komt. „Wij gaan ervan uit dat de redelijkheid tot het kabinet doordringt. Het is niet heel moeilijk om dit te repareren.”

Simpele oplossing

Daarbij spreekt financieel topman Jaap Tonckens van Unibail-Rodamco-Westfield, dat 64 miljard euro aan vastgoed heeft, van een ,,simpele oplossing''. Hij pleit voor het in stand houden van de dividendbelasting voor deze beleggingsconstructie.

Met een fbi-status zijn vastgoedfondsen verplicht hun fiscale winst als dividend uit te keren, waarover ze dus dividendbelasting betalen. Die kan door pensioenfondsen worden teruggevraagd omdat ze zijn vrijgesteld van belasting. Particulieren mogen de dividendbelasting verrekenen met de vermogensbelasting. Dat verandert dus, vastgoedfondsen moeten winstbelasting gaan betalen. Dat tarief kan niet worden verrekend.