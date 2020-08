Opnieuw veel aandacht voor techbedrijven op Wall Street

Het rare is dat ze helemaal niet recessie bestendig zijn. In een stevige recessie die wat langer aanhoudt zal Apple minder iphones verkopen, google en facebook minder advertenties. Wellicht dat amazone het wel goed zal doen. Door de verruiming betalen we nu alleen meer voor hetzelfde. Wanneer de bodem is ingezet zal er een rotatie plaatsvinden naar waarde aandelen. Deze betalen dividend en tech kan niet oneindig door blijven stijgen. Mocht het nog erger worden dan zal tech ook naar beneden gaan.