'Wall Street staat voor hogere opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hogere opening van de nieuwe handelsmaand. Nu de Amerikaanse politiek nog altijd niet tot een akkoord over een nieuw coronasteunpakket is gekomen, staan techbedrijven opnieuw in de belangstelling. Die worden meer en meer als veilige haven gezien omdat ze vrijwel immuun blijken voor de economische neergang die veel sectoren treft.

Apple werd vrijdag het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld dankzij een koerssprong van ruim 10 procent en kan opnieuw op aandacht rekenen. Dit weekend werd bekend dat de iPhonemaker een bedrijfje heeft gekocht dat een techniek ontwikkelde om van de iPhone een betalingsterminal te maken. Daarmee zou Apple de concurrentie aan kunnen gaan met betalingsbedrijf Square.

Ook Microsoft was in het nieuws. De softwaremaker wil de Amerikaanse, Canadese en Australische activiteiten van TikTok overnemen. Daarmee zou een verbod op het sociale netwerk door president Donald Trump kunnen worden voorkomen. TikTok is in de Amerikaanse politiek omstreden omdat het veel gegevens over gebruikers bezit die via moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht zou kunnen komen.

Alphabet

Google-moeder Alphabet nam een belang van 6,6 procent in beveiligingsbedrijf ADT. Daar heeft het techbedrijf 450 miljoen euro voor over. Alphabet kan op deze manier zijn bereik in de markt voor thuisautomatisering vergroten. Het bedrijf heeft met Nest al een maker van slimmer thermostaten, rookmelders en beveiligingscamera's in huis. De aandelen van ADT schoten in de voorbeurshandel omhoog.

Ontsmettingsmiddelenmaker Clorox profiteerde van de toegenomen vraag naar schoonmaakmiddelen tijdens de corona-uitbraak. De onderneming behaalde een winst en omzet die hoger waren dan verwacht, maar waarschuwde wel dat de schoonmaakwoede niet blijft duren.

Petroleum

Marathon Petroleum verkocht zijn tankstations in de Verenigde Staten aan het Japanse moederbedrijf van gemakswinkelketen 7-Eleven voor 21 miljard dollar. Bovendien opende het oliebedrijf de boeken en was het verlies kleiner dan verwacht.

Vleesverwerker Tyson Foods gaf afgelopen kwartaal 340 miljoen dollar uit aan coronamaatregelen en had mede daardoor te maken met een lagere capaciteit. Tegelijkertijd stegen de prijzen van vlees ook, waardoor de resultaten beter waren dan verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 26.428,32 punten, de breed samengestelde S&P 500 steeg 0,8 procent en kwam tot een stand van 3271,12 punten. Techbeurs Nasdaq ging met een plus van 1,5 procent de dag uit op 10.745,27 punten.