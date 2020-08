Vleesverwerker Tyson Foods stak miljoenen in coronamaatregelen

Gepubliceerd op | Views: 360

SPRINGDALE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vleesverwerker Tyson Foods heeft het afgelopen kwartaal fors moeten investeren in maatregelen om zijn personeel veilig te houden voor het coronavirus. In april moest een fabriek tijdelijk dicht door een uitbraak van het virus en sindsdien nam Tyson Foods maatregelen als schoonmaakstations en plexiglazen afscheidingen. Ook nam het bedrijf haast 200 verpleegkundigen in dienst en een medisch directeur.

Alle maatregelen vanwege het virus kostten Tyson Foods zo'n 340 miljoen dollar. Die maatregelen en de tijdelijke sluitingen zorgen evenwel voor een lagere capaciteit in de fabrieken. Omdat er minder vlees op de markt kwam, stegen de prijzen echter weer waardoor Tyson het nog altijd beter deed dan verwacht met een omzet van 10 miljard dollar en een winst van 527 miljoen dollar.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft een onderzoek gedaan naar de prijsstijging van rundvlees tijdens de coronapandemie zonder te concluderen dat grote vleesverwerkers daar de hand in hebben gehad. De Amerikaanse Justitie is een eigen onderzoek begonnen naar de prijsstijgingen en vroeg informatie op bij Tyson, maar ook bij branchegenoten als JBS, Cargill en National Beef. Die vier bedrijven verwerken ruim twee derde van al het rundvlees in de Verenigde Staten.