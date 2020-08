Eerste resultaten JDE Peet's sinds beursgang

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Koffie- en theebedrijf JDE Peet's opent dinsdag voor het eerst de boeken sinds de beursgang eind mei. Het bedrijf zal daarbij een vergelijkbare omzet als in het eerste kwartaal en een nettowinst overleggen. Dat verwachten analisten althans in doorsnee, zo blijkt uit een consensus die de beursnieuweling zelf verzamelde.

Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts gaf eerder al aan niet te verwachten veel minder koffie te verkopen door de coronacrisis. Wel verwacht JDE Peet's een verschuiving van de tak die aan bedrijven en de horeca levert naar de verkoop via de supermarkt.

Analisten rekenen in doorsnee op een halfjaaromzet van 3,3 miljard euro. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat net geen 1,7 miljard euro, zo stond in het voor de beursgang opgestelde prospectus. Onder de streep rekenen de marktvorsers erop dat JDE Peet's een winst van 269 miljoen euro in de boeken zet voor de eerste jaarhelft. In het eerste kwartaal was dat nog 147 miljoen euro.

Samenvoeging

JDE Peet's ontstond begin dit jaar toen moederbedrijf JAB het Europese koffiebedrijf JDE, bekend van merken als DE, maar ook Pickwick-thee en koffie van het Duitse Jacobs, Senseo en L'Or, samenvoegde met de Amerikaanse branchegenoot Peet's. Dat bedrijf heeft ook eigen cafés en koffiewinkeltjes. De nieuwe combinatie is een van de grootste koffieverkopers ter wereld.

Het bedrijf stelt de komende tijd niet op overnamepad te gaan, maar wel snel te willen groeien. De aandacht ligt op het terugdringen van de schulden. Met een sterke vrije kasstroom denkt JDE Peet's in korte tijd een flinke hap uit de schuldenlast te kunnen nemen. Kleinere overnames blijven wel mogelijk.