Positieve industriecijfers stuwen beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen maandag vooruit. Positieve industriecijfers uit China en Europa boden steun aan de handel. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Op het Damrak vielen de kwartaalcijfers van postbedrijf PostNL in goed aarde, terwijl bierbrouwer Heineken lager werd gezet na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 548,63 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 762,64 punten. Frankfurt steeg 1,2 procent en Parijs won 0,3 procent. Londen bleef achter met een min van 0,1 procent.

Heineken (min 4,2 procent) behoorde tot de staartgroep in de AEX. Het bierconcern heeft sinds het dieptepunt van de coronacrisis in april een licht herstel zien optreden. Beleggers waren echter teleurgesteld dat het bedrijf geen voorspellingen deed voor de rest van het jaar vanwege de onzekerheid rond de virusuitbraak en geen interimdividend uitkeert. De brouwer leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 297 miljoen euro, vooral omdat de horeca in veel belangrijke markten getroffen werd. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway ging aan kop met een plus van dik 2 procent.

PostNL

In de MidKap was PostNL (plus 7 procent) de grote winnaar. De postbezorger boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had PostNL het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis. Ook verhoogde KBC Securities het advies voor het aandeel naar kopen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van ruim 4 procent.

In Frankfurt zakte Siemens Healthineers 4,9 procent. Het Duitse zorgtechnologieconcern wil de Amerikaanse sectorgenoot Varian Medical Systems overnemen voor ongeveer 16,4 miljard dollar. De deal wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar gesloten.

Banken

De Britse bank HSBC raakte ruim 6 procent kwijt in Londen na een forse winstdaling in de eerste jaarhelft door de coronacrisis. In Parijs daalde Société Générale 3 procent. De Franse bank leed in het tweede kwartaal een verlies, onder meer door een afschrijving op zijn handelsdivisie en voorzieningen voor slechte leningen. Het is het tweede kwartaal op rij dat de bank rode cijfers schrijft.

De euro was 1,1752 dollar waard tegen 1,1825 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 39,76 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 43,06 dollar per vat.