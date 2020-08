KBC verhoogt advies voor PostNL

quote: Beursplein 5 schreef op 3 augustus 2020 09:58:

De beurswaarde is momenteel 1,1 miljard euro. Veel te hoog voor een bedrijf waarvan de concurrentie sterk toeneemt door DHL en DPD.



SELL



De beurswaarde is momenteel 1,1 miljard euro. Veel te hoog voor een bedrijf waarvan de concurrentie sterk toeneemt door DHL en DPD.SELL

Als je zo gaat praten moet je maar eens naar Adyen kijken, daar is de koers winstverhouding helemaal zoek. Lijkt een beetje op het bitcoin scenario. Voor Postnl gaat het wel goedkomen in de toekomst. Het is jammer dat ze de verkeerde bewindvoerders aan het roer hebben zitten. De overname van Sandd had nooit plaats mogen vinden en de overname door Bpost wel. Daar in tegen hadden ze de hele posttak beter kunnen overdoen aan Sandd of een andere geintersseerde. Post zal straks alleen maar op het resultaat blijven drukken tenzij je het bezorgen van een brief bijna net zo duur maakt als een pakje