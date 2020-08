KBC verhoogt advies voor PostNL

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van PostNL in het tweede kwartaal waren sterk, beoordeelden de analisten van KBC Securities. Het postbedrijf had in juni ook al zijn verwachtingen verhoogd en daarom zetten de marktvorsers hun advies nu op buy, waar dat eerder hold was. Het koersdoel schroefden ze op naar 2,70 euro, van 1,50 euro eerder.

De omzet van PostNL was fors hoger, geholpen door aanzienlijk meer bezorgde pakketjes omdat consumenten meer zaken online bestelden tijdens de coronacrisis. Die markt zal zich wat normaliseren in de tweede jaarhelft, verwacht KBC, maar toch zal het aantal pakketjes boven dat van de periode voor de coronacrisis blijven liggen. Bij dat hogere niveau kan PostNL efficiënter werken, denken de analisten.

Het aandeel PostNL stond maandag na een klein halfuur handelen 8,8 procent in de plus op 2,24 euro. Daarmee was het bedrijf de koploper in de MidKap.