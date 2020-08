Fugro wil voormalig topman Stork als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 767

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro wil voormalig topman Sjoerd Vollebregt als commissaris. Daarvoor zal een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen worden geroepen, waarvoor de datum nog bepaald moet worden. De termijn van Vollebregt loopt tot de aandeelhoudersvergadering in 2024.

Vollebregt was van 2002 tot 2014 topman van industrieel conglomeraat Stork, met activiteiten in onder meer machinebouw en de lucht- en ruimtevaartindustrie. Momenteel is hij voorzitter van de raad van commissarissen van bouwbedrijf Heijmans en niet-uitvoerend bestuurder van farmaceut Mylan. Van 2013 tot 2016 was Vollebregt commissaris van TNT Express.

Vollebregt volgt in de raad van commissarissen Douglas Wall op, die bij de aandeelhoudersvergadering in 2021 met pensioen zal gaan.