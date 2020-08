Fikse winstdaling voor Britse bank HSBC

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse bank HSBC heeft de winst in het afgelopen halfjaar fors zien dalen. De gevolgen van onder meer de coronacrisis, lagere rentes en toegenomen geopolitieke spanningen zijn daar volgens topman Noel Quinn de reden van.

HSBC zette een winst voor belasting in de boeken van 4,3 miljard dollar. Dat is 65 procent minder dan een jaar eerder. De opbrengsten daalden met 9 procent tot 26,7 miljard dollar. Quinn noemde specifiek de spanningen tussen de Verenigde Staten en China als een uitdaging voor de bank voor de langere termijn. "De huidige spanningen creëren onvermijdelijk uitdagende situaties voor een organisatie als HSBC", aldus Quinn.

De topman kondigde ook aan dat de in februari aangekondigde reorganisatie versneld zal worden. Die omvat bijvoorbeeld het samenvoegen van activiteiten en het verkleinen van het Amerikaanse kantorennetwerk. Ook wil HSBC in totaal 35.000 banen schrappen de komende jaren, zo bleek destijds. In de eerste helft van het jaar zijn daar al 4000 van verdwenen. Bij het financiële concern werken momenteel iets meer dan 230.000 mensen.