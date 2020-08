Groei industrie China trekt verder aan

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in juli opnieuw gegroeid, tot het hoogste niveau sinds begin 2011. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor afgelopen maand uit op een stand van 52,8 tegen 51,2 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 51,1.

Kenners wijzen er op dat de overzeese vraag het herstel van de Chinese industrie een flinke duw in de rug geeft. De gegevens van Markit en Caixin zijn in lijn met de officiële inkoopmanagersgegevens van de Chinese overheid.