Shell neemt Australisch Select Carbon over

PERTH (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell neemt het Australische Select Carbon over. Die onderneming investeert in projecten die kooldioxide opvangen. Financiële details over de deal werden niet gegeven.

Volgens Shell zal de transactie bijdragen aan de doelstelling om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn. Vorig jaar verwierf Shell al de Australische elektriciteitsverkoper ERM Power voor meer dan 400 miljoen dollar.

Select Carbon is gevestigd in Perth en heeft 24 werknemers.