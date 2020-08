Japans krimpcijfer eerste kwartaal niet bijgesteld

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse economie is officieel in een recessie beland, voor het eerst in 4,5 jaar tijd. De op twee na grootste economie ter wereld tekende in het eerste kwartaal een krimp op van 2,2 procent, op basis van definitieve cijfers.

Dat is gelijk aan het voorlopige cijfer dat eerder naar buiten werd gebracht. Dat was al bijgesteld, na een eerste raming die sprak van een krimp met 3,4 procent. In de periode van oktober tot en met december was sprake van een daling van het bruto binnenlands product met 7,2 procent, door de gevolgen van onder meer het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De gegevens zetten een sombere toon neer voor het tweede kwartaal. Kenners schatten dat de Japanse economie in deze verslagperiode, waarvan de eerste gegevens halverwege augustus bekend worden gemaakt, met 20 procent is gekrompen.