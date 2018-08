Mijn beursstreet sloot ook hoger,dat kwam omdat de vrijdag goed geluimd was,ik kwam uit op plus1,1%,terwijl amsterdam -0,4% schreef.

Asmi stijgerde als een wild paard van de week,steil omhoog en even vrolijk,steil naar beneden,dat appeltje voor de dorst,aan de andere kant van de plas zal er wel de oorzaak van zijn,dat de uitkomst leuk gruun was.

Ook aperammetje bleef boven de rooie schrap,amg met zijn mooie cijfers,kwam helemaal onderaan uit,maar als we de beursbrink jongens mogen geloven,dan breken er gouden tijden voor de vanadium jongens aan,helaas had ik geen cash ter beschikking om fors bij te kopen bij de dip.

Ing ging,traditie getrouw,met mooie cijfers op zijn kont,dat is nooit anders,van de week komt mijn bankje met cijfers,abn doet het best aardig de laatste tijd,hopenlijk gaan ook hun cijfers,stevig meevallen en als dat zo is,dan zit er nog een heel leuk interim dividend in het vat.

Pharmpje staat ook helemaal onderaan,ik heb hem van nijd verkocht,maar mijn aktie mislukte,pharmpje ging weer stijgen en mijn veel belovende amgtje,ging nog veel meer onderuit.

Vandaag mijn schepputjes nog wat beter toegankelijk maken,want zonder toegevoegd water groeit er nul komma niks meer,het lijkt wel of nu al de profetie uit het laatste Bijbelboek in vervulling gaat;in het laatste der dagen zal de zon de mensen gaan verhitten,ik denk,dat de mens dit oordeel zelf over zich afroept,kijk alleen maar eens naar de wijd en breed grootste thermische en organische vervuilers,de vliegtuigen,zij kunnen onbelast,hun verwoestende werk,elk jaar met +5-10% voortzetten.

Morgen luisteren naar dat heerlijke schatrijke Woord,wat ons oproept,om de schepping te bouwen en te bewaren en niet te vernielen en leeg te roven.

Maandag komen hopenlijk trumpje en de spleetogen,tot een fatsoenlijk vergelijk,dan word het dikke pret,Sjaloom!!!