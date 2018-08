Fonds NIBC verkoopt portefeuilles

Gepubliceerd op | Views: 484 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - NIBC European Infrastructure Fund (NEIF), een fonds dat wordt beheerd door NIBC en waarin de bank ook een belang bezit, heeft twee grote portefeuilles verkocht. De transacties zijn onderdeel van de strategische herziening van de investeringen van het fonds, zoals al was gemeld in de prospectus voor de beursgang van NIBC.

Het gaat om een meerderheidsbelang in het Britse Welcome Break dat wordt verkocht aan Applegreen. De European Infrastructure and Renewables-portefeuille van NEIF gaat naar Equitix.