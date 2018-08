China breidt invoertarieven voor VS uit

Phoeiiii, je wordt gek van Trump.



Laat hij eerst zijn huiswerk thuis maken ipv klagen.

Hij is degene die barrieres opwerpt. Amerikaanse bedrijven doen zaken met China, niet omdat er barrieres zijn, maar omdat ze mogelijkheden zien.

China is geen democratisch land als westerse landen. Dus je moet niet met een roze bril denken dat de level playing field gelijk is.



Als trump denkt dat hij benadeeld wordt, leg het voor bij de WTO, maar hij weet dat hij de zaak verliest.



Afserveren is enige wat je met Trump kan doen.