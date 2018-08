Olieprijzen geven Petrobras duwtje in de rug

Gepubliceerd op | Views: 438

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse olieconcern Petrobras heeft de wind in de zeilen. Door de gestegen olieprijs boekte het bedrijf de afgelopen periode de hoogste winst sinds 2011. De effecten van een langdurige staking door vrachtwagenchauffeurs werden door de hogere prijzen teniet gedaan.

Petrobras heeft bovendien vrijwel de hele Braziliaanse markt in handen. Het bedrijf had al zowat een monopolie op het gebied van raffinage, maar heeft nu ook de brandstofimport in handen sinds de Braziliaanse overheid de dieselprijzen bevroor als gevolg van de staking.

De omzet van Petrobras groeide naar 84,4 miljard real in het tweede kwartaal, ongeveer 19,4 miljard euro. De winst kwam uit op 10,1 miljard real.