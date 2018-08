Aandelenmarkt Japan achterhaalt China

quote: Peter Olie schreef op 3 aug 2018 om 14:19:

[...]



Alleen voor ultra linkse rakkers is China een paradijs. China behoort tot de meest walgelijke landen op aarde. Van mensen rechten hebben zij nooit gehoord, zij bezetten Tibet, Nepal en de Spratly eilanden en proppen ze vol met militair equipment en straks met oliepompen.

Zij zuigen Afrika tot op de bodem uit. Lenen geld aan de straat arme landen en blackmailen ze door hun grondstoffen te "stelen". Ik voorspel dat de honden op hun knieën naar Trump komen om te onderhandelen

Ik zou graag is een programma zien, Tegenlicht bijvoorbeeld, dat is uitzoekt welk land de slechtste invloed heeft gehad in de wereld de afgelopen 50 of 100 jaar. China of de Verenigde Staten. Hoeveel dictaturen heeft de VS in het zadel geholpen, hoeveel democratisch gekozen leiders weggewerkt!? En China steelt op allerlei manieren bedrijven leeg ,heeft bar weinig respect voor zijn eigen bevolking en nam landen in.