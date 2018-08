Hoog tijd dat PostNL eens stevig gaat onderhandelen over de resterende 65 miljoen euro die tm 2019 nog bijgestort moet worden.



Afspraken uit 2015, gemaakt in de tijd dat het allemaal rampspoed was. Nu gaat het beter met iedereen behalve met postNL zelf. Hoog tijd dat het pensioenfonds nu haar goede kant laat zien door deze storting te kwijten!