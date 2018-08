Lagere groei bedrijvigheid diensten eurozone

Gepubliceerd op | Views: 268 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de dienstensector van het eurogebied is in juli minder snel gegroeid dan een maand eerder. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt kwam uit op een stand van 54,2. Economen rekenden gemiddeld op een niveau van 54,4. Een niveau van 50 of meer duidt op groei.

Volgens Markit was in de Duitse dienstensector ook een iets minder sterke groei te zien, net als in Frankrijk. In beide gevallen waren de definitieve cijfers lager dan de voorlopige. De dienstensector in het Verenigd Koninkrijk groeide flink minder hard.