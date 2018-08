'Logische China-deal Heineken goed voor winst'

Gepubliceerd op | Views: 474 | Onderwerpen: China, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De deal van Heineken met CR Beer in China is strategisch gezien logisch en zal direct bijdragen aan de verbetering van de winstmarge van de bierbrouwer. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

De brouwer neemt een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China. Met de deal met China Resources Beer (CR Beer) is in totaal omgerekend ruim 1,9 miljard dollar gemoeid. De deal moet nog worden afgerond.

KBC ziet veel potentie in de enorme Chinese biermarkt, zeker nu daar flink wordt ingezet op premiumbieren die hogere marges hebben. Volgens de marktkenner is de samenwerking complementair voor Heineken.

Voet aan de grond krijgen

Jefferies ziet de samenwerking als een manier voor Heineken om voet aan de grond te krijgen in China, al kunnen investeerders zich afvragen waarom Heineken meer succes zal hebben dan SABMiller, dat ooit een belang van 49 procent had in CR Beer. Wereldmarktleider AB Inbev hoeft volgens de analist nog niet te vrezen, maar voor Carlsberg kan de deal wel gevolgen hebben.

KBC heeft een accumulate-advies met een koersdoel van 95 euro. Jefferies hanteert een holdadvies. Heineken stond omstreeks 11.15 uur met een winst van 2,4 procent bovenaan in de AEX op 88,92 euro.