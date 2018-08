'Sterke omzetcijfers Fagron'

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - Fagron heeft boven verwachting goede halfjaarcijfers gepresenteerd, ondanks dat het nettoresultaat lager uitviel dan verwacht. Die daling is voornamelijk het gevolg van eenmalige kostenposten, schrijft KBC Securities in een analistenrapport. ING noemt de autonome omzetgroei ,,sterk''.

Fagron presenteerde een omzetstijging van 5 procent, tot 230,9 miljoen euro. Dat de nettowinst met 10,8 procent was gedaald, is volgens KBC vooral te wijten aan eenmalige kosten voor een schikking. De omzetgroei in Europa lijkt enigszins te vertragen, maar Fagron blijft stevig groeien in de markten waar het bedrijf dat wil: Zuid-Amerika en Verenigde Staten.

ING hield rekening met een autonome omzetgroei bij constante wisselkoersen van 5,7 procent. Fagron zag zijn omzet op eigen kracht echter toenemen met 8,5 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was grotendeels zoals de bank had verwacht.

KBC handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 16,50 euro. ING blijft bij zijn hold-advies en koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel Fagron noteerde vrijdagochtend omstreeks 10.45 uur 1,7 procent lager op 15,89 euro.