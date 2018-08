Allianz slijt duurdere verzekeringen

Gepubliceerd op | Views: 405 | Onderwerpen: verzekeringen

MÜNCHEN (AFN) - Allianz, de grootste verzekeraar van Europa, vaart momenteel wel bij de naweeën van bijvoorbeeld de grote bosbranden en de orkanen die vorig jaar de Verenigde Staten teisterden. Dat heeft veel mensen en bedrijven over de streep getrokken om zich voortaan toch maar goed te verzekeren. Daardoor ziet Allianz kans om de prijzen voor die producten voor het eerst in jaren weer wat op te krikken.

In het tweede kwartaal wist het Duitse concern, dat wereldwijd actief is, zijn operationele winst met ruim 2 procent te verhogen tot 3 miljard euro. Onder de streep bleef met 1,9 miljard euro wel 5 procent minder winst over dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat had te maken met een boekverlies bij de verkoop van een portefeuille in Taiwan. Overigens moesten Allianz en andere verzekeraars vorig jaar door de natuurrampen wel meer schadevergoedingen uitkeren.

Topman Oliver Bäte zegt in een verklaring dat hij er vertrouwen in heeft dat Allianz zijn groeidoelstellingen gaat halen. In een interview met Bloomberg Television gaf financieel directeur Giulio Terzariol daarnaast aan dat de Duitsers ook bezig zijn de markt te verkennen op zoek naar potentiële overnameprooien. Het concern zou onder meer een deal in de schadeverzekeringsbranche overwegen en een deal in de vermogensbeheersector. Ook wordt voortdurend gekeken naar dienstverleners op verzekeringsgebied. Onlangs lijfde Allianz nog het Spaanse Multiasistencia in.

In de Benelux behaalde Allianz naar eigen zeggen een sterk financieel resultaat. De winst kwam hoger uit dan vorig jaar, onder meer dankzij gerichte premieverhogingen en de keuze om afscheid te nemen van enkele verlieslatende segmenten. Het premie-inkomen van Allianz Benelux liet wel een lichte daling zien. Dit kwam volgens het bedrijf voornamelijk door het seizoensgebonden karakter van eenmalige premies bij de leven-activiteiten.