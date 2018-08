Nikkei met nipte winst de week uit

Gepubliceerd op | Views: 342

TOKIO (AFN) - De effectenbeurs in Japan is vrijdag met een nipte winst gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende handelsspanningen tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China. Daarnaast werd uitgekeken naar de handelsbesprekingen tussen Washington en Tokio volgende week en het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk met een plusje van 0,1 procent op 22.525,18 punten. Suzuki Motor maakte een koerssprong van bijna 9 procent en bereikte een nieuw recordniveau. De Japanse automaker boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst en overtrof de verwachting van analisten.

Concurrent Toyota, die na de slotbel met cijfers kwam, zakte 0,9 procent. Tractorfabrikant Kubota verloor 8,3 procent na een verlaging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar.

De Chinese beurzen gingen licht omlaag na de zware verliezen een dag eerder. Uit cijfers van Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli minder sterk is toegenomen dan een maand geleden. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent en de Kospi in Seoul klom 0,8 procent.