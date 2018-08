Euronext profiteert van overname beurs Dublin

Gepubliceerd op | Views: 427 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursbedrijf Euronext, exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon, heeft in de afgelopen periode de omzet en winst opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de overname van de Irish Stock Exchange in Dublin. Die werd aan het einde van het eerste kwartaal afgerond. Ook de toegenomen handel en de verkoop van marktgegevens leverden meer op.

De omzet bedroeg 157,3 miljoen euro, een stijging van 14,7 procent. Onder de streep bleef daar 56,6 miljoen euro van over, vijf procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winstmarge daalde van 57,7 procent naar 56,3 procent, onder meer als gevolg van overnames.

Volgens topman Stéphane Boujnah heeft Euronext een ,,solide'' kwartaal gedraaid en is de onderneming dankzij de overname van de beurs in Dublin beter gediversifieerd. Er wordt nu hard gewerkt aan de integratie van de Ierse activiteiten, wat volgens planning verloopt.

Optiq

Verder introduceerde Euronext zijn zelfontwikkelde handelsplatform Optiq. Dat gaat het beursbedrijf ook aan concurrenten leveren, onder meer de beurs in Luxemburg heeft Optiq in gebruik genomen. Volgens Boujnah is Euronext hiermee ook een technologiebedrijf geworden. Bovenop Optiq wordt een handelsplatform, een zogeheten multilaterale handelsfaciliteit (MTF), voor ETF's gebouwd. Dat moet eind dit jaar of begin volgend jaar beschikbaar komen.

Specifieke vooruitzichten voor de rest van het jaar geeft Euronext niet. Wel is het volgens Boujnah een open vraag hoe de handel op de beurs beïnvloed wordt door de oplopende handelsspanningen.