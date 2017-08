Kraft Heinz boekt meer winst op lagere omzet

Gepubliceerd op | Views: 121

PITTSBURGH (AFN) - Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz is in het afgelopen kwartaal op een hogere winst uitgekomen, terwijl de omzet licht is gedaald. Dat liet het bedrijf, dat eerder dit jaar nog een poging deed om zijn Brits-Nederlandse branchegenoot Unilever in te lijven, donderdag weten na het slot van de handel op Wall Street.

De winst in het eind juni afgesloten tweede kwartaal klom op jaarbasis met 50 procent tot krap 1,2 miljard dollar, met name geholpen door kostenbesparingen. De omzet ging met bijna 2 procent omlaag tot minder dan 6,7 miljard dollar. Dat had mede te maken met negatieve wisselkoerseffecten. Maar het bedrijf zag ook de vergelijkbare verkoop licht dalen, onder meer door tegenwind op de Amerikaanse thuismarkt en in Europa.

Kraft Heinz heeft aangegeven de jaarlijkse kosten tot en met 2018 met 1,7 miljard dollar te willen verlagen om de winstgevendheid te verbeteren. Het concern heeft onder meer te maken met de wens van consumenten voor meer gezond eten in plaats van verwerkt voedsel.

Topman Bernardo Hees van Kraft Heinz wees er in een toelichting op dat de cijfers beter zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar, zoals het bedrijf zelf had verwacht. Hij denkt dat deze verbetering in de tweede helft van dit jaar zal doorzetten.