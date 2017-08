Vooruitblik: 'Lagere winst voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft afgelopen kwartaal naar verwachting minder winst gemaakt, maar meer omgezet. Dat blijkt uit een consensus van elf door het postbedrijf zelf gepolste analisten. PostNL komt maandag met zijn tweedekwartaalcijfers naar buiten.

Het onderliggend cash bedrijfsresultaat, ofwel de operationele winst gecorrigeerd voor pensioenverplichtingen en voorzieningen, wordt door de marktvorsers geschat op 43 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal vorig jaar 47 miljoen euro. Volgens de peiling gaan de opbrengsten waarschijnlijk zo'n 3 procent omhoog naar 850 miljoen euro.

PostNL haalt al langer steeds minder omzet uit postbezorging, maar weet daar wel groeiende opbrengsten uit pakketbezorging tegenover te zetten. Dit was in het eerste kwartaal ook het geval, al leverde dit toen wel een lagere onderliggende winst op.

Versnelde reorganisatie

De behaalde kostenbesparingen voor april, mei en juni ramen de kenners verder op 15 miljoen euro. PostNL kondigde in februari nog een versnelling aan van de reorganisatie bij het bedrijf. Dat betekent dat in de periode tot en met 2020 nog eens vijf- tot zeshonderd banen per jaar komen te vervallen bij de postdivisie.

Van een pure post- en pakketbezorger wil PostNL zich omvormen tot een veel bredere logistieke dienstverlener. Daarom gaat het steeds meer diensten aanbieden die verder gaan dan bezorging alleen, zoals het aansluiten, installeren en inbouwen van huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica. Dit blijkt ook uit een recente overname door PostNL. In juni nam het JP Haarlem Delivery over, een bedrijf dat zich bezighoudt met de bezorging en montage van meubels.