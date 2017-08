'Veon overtreft verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Veon presteerde afgelopen kwartaal op vrijwel alle fronten beter dan verwacht, ondanks de rode cijfers. Dat zeggen analisten van ING over het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf.

Volgens de marktvorsers waren de resultaten van Veon op alle belangrijke punten beter dan de consensus onder analisten. Alleen in Bangladesh kwamen omzet en marge lager uit dan verwacht en in Algerije werd iets minder marge behaald dan door kenners was voorzien.

ING ziet in de resultaten zijn visie bevestigd dat de vrije kasstroom bij Veon komende jaren aanzienlijk kan toenemen, onder meer gedreven door een aantrekkend bedrijfsresultaat en lagere fiscale kosten. In Italië kunnen verder nog synergievoordelen worden behaald en op diverse markten ligt een verbetering van de verkopen in het verschiet.

De bank houdt vast aan zijn koopadvies. Daarbij hoort een koersdoel van 5,70 dollar. Veon noteerde in Amsterdam donderdag in de loop van de morgen 1,4 procent hoger op 3,55 euro. In New York, waar Veon ook een notering heeft, sloot het aandeel woensdag op 4,07 dollar.