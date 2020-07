Transactiewaarde Euronext nam toe in juni

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in juni met 31 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 11,1 miljard euro. De pan-Europese beursexploitant maakte dat bekend in een maandelijkse rapportage.

Ten opzichte van mei steeg de transactiewaarde met ruim 22 procent. Afgelopen maand had het optimisme de overhand op de handelsvloeren. Beleggers werden hoopvol gesteld dat het ergste van de coronacrisis achter de rug. Dat kwam met name doordat het virus in veel landen onder controle kwam en veel overheden hun maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus terugdraaiden.