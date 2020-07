Wall Street dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zaterdag. Fourth of July is een nationale feestdag, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd. De handel op Wall Street zal maandag weer aanvangen.

Donderdag stond de handel op Wall Street in het teken van het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus en het nieuwe banenrapport. Records van dagelijkse nieuwe besmettingen met het longvirus zijn in het land de afgelopen dagen meermaals verbroken. Verder werd het bekend dat er in juni 4,8 miljoen banen bijkwamen, exclusief de landbouw. Dat was meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat tot optimisme stemde over het economisch herstel van de coronacrisis.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,4 procent hoger op 25.827,36 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3130,01 punten en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 10.207,63 punten.

Volgende week zal de focus op New Yorkse beurzen met name uitgaan naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beleggers zullen nauwgezet volgen in welke mate de overheden in verschillende staten versoepelingen terugdraaien of nieuwe beperkingen introduceren om de verspreiding van het longvirus te beperken.