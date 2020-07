Europese dienstensector krabbelt verder op

Gemiddeld genomen krimpt de dienstensector dus nog steeds verder, maar niet meer zo erg. Dat is geen opkrabbelen, maar iets langzamer verder afglijden. Dat vind ik geen positief nieuws, zeker nu in juni in de meeste landen de lockdowns aanzienlijk versoepeld zijn. Burgers en bedrijven houden dus de hand nog steeds flink op de knip.