'Colgate geschikte partij voor Unilever'

AMSTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenreus Unilever zou flink aan beurswaarde kunnen winnen als het enerzijds afscheid neemt van zijn voedingsmiddelentak en daarna de maker van onder andere mondverzorgingsmiddelen Colgate zou inlijven. Dat scenario schetsen analisten van ING. De kenners zien met een dergelijke stap een waardevermeerdering voor aandeelhouders van circa 20 procent.

Unilever is wereldwijd een van de leidende merken als het gaat om verzorgingsmiddelen. Bij de bad- en douchemiddelen heeft het bedrijf een marktaandeel van 20 procent, aldus ING. Bij deodorant zou het gaat om een derde van de markt. Bij mondverzorging is het aandeel van Unilever met 6 procent bescheiden. Colgate heeft bijna een kwart van die markt in handen.

De aankoop van Unilever zou volgens ING kostenneutraal kunnen als, het zijn levensmiddelendivisie van de hand doet. Verder zou Unilever meer waarde kunnen genereren als het zich louter richt op de verzorgingskant.

ING houdt vast aan zijn koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 58,90 euro. Unilever noteerde vrijdag na krap een uur handelen 0,1 procent lager op 48,39 euro.