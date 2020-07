AEX boekt kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 1.001

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een kleine winst. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zaterdag. Een sterke toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni zorgde daarbij voor enig optimisme over het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 573,58 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 766,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipbedrijf ASMI met een winst van 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus won 1,8 procent en bereikte een nieuw recordniveau. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 1,4 procent) tot de grootste dalers. Volgens de Franse onderminister van Economisch Zaken Agnès Pannier-Runacher staat Air France aan de rand van de afgrond en moet het bedrijf van de ondergang worden gered. De Franse luchtvaartmaatschappij gaat op korte termijn een grote reorganisatie aankondigen waarbij mogelijk 7500 banen worden geschrapt.

B&S Groep zakte 3,1 procent bij de kleinere bedrijven. Topman Bert Meulman stapt per direct op bij de distributeur en groothandelsonderneming. Hij wordt opgevolgd door Tako de Haan die overkomt van het Amerikaanse TOMS Shoes. Beursuitbater Euronext steeg 1 procent tot de hoogste koers ooit.

Wirecard

In Frankfurt won Wirecard 16 procent. Deutsche Bank (min 0,6 procent) overweegt financiële steun te bieden aan Wirecard Bank, een onderdeel van de Duitse betalingsdienstverlener die in een groot boekhoudschandaal is verwikkeld. Wirecard zelf heeft faillissement aangevraagd, maar voor Wirecard Bank geldt die aanvraag niet. Sanofi daalde 0,2 procent in Parijs. Het Franse farmaceutische concern en het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Regeneron stoppen hun onderzoek naar het reumamedicijn Kevzara voor de behandeling van het coronavirus.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1241 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 40,13 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 42,65 dollar.