PostNL en Sandd compenseren ex-medewerkers Sandd

Nogmaals duidelijk dat Sandd failliet had moeten gaan, had geen bestaansrecht, Postnl overbetaald, en nu ook nog geld uitdelen aan mensen van een ander bedrijf wat geen bestaansrecht had en dus die banen hadden bij Sandd ook geen bestaansrecht.



Sandd jaren lang al verliesgevend maar wel postnl wat overal aan moet voldoen compleet dwars zitten met enorme schade en dan moet postnl ook nu weer braafste jongetje spelen met andermans geld.



Dat de grootaandeelhouders van sandd dit maar betalen, hun lening is nog afgelost met verkoopopbrengst terwijl de medewerkers konden stikken.



En als je dan die aandeelhouders gaat opzoeken dan zijn dat toch al geen armoedzaaiers.



En waar blijft die claim Herna....