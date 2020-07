Ex-medewerkers Sandd krijgen compensatie voor extra gewerkte uren

Dit klopt allemaal wel ... maar wat moet je anders als PostNL? Je hebt eenmaal gekozen om SandD over te nemen, omdat de consolidatie nodig was. De postmarkt gaat de komende 5 tot 7 jaar een cash cow zijn, zodat er vrije kasstroom is om verder te investeren in de pakketmarkt en een beter distributienetwerk in de benelux op te zetten dan de andere partijen. Als je nu informatie hebt dat men feitelijk niet betaald is voor gewerkte uren, dan kun je als grote werkgever van NL niet je verantwoordelijkheid ontlopen. Het klinkt allemaal niet leuk als aandeelhouder, dat weet ik ook wel - maar ze doen wel het juiste. Ook het verkopen van de internationale takken vind ik als aandeelhouder een goede strategie. Overigens denk ik ook dat dit een typisch voorbeeld is van een bedrijf die zo centraal in de maatschappij staat, die MOET wel het belang van alle stakeholders goed afwegen, en medewerkers zijn cruciaal. Het minimumloon met 40% verhogen is een grote eis, maar tegelijkertijd ligt ook hier wel een voortrekkersrol voor een organisatie als PostNL. Hoe vervelend ook voor ons als aandeelhouder. Maar als ze volgend jaar starten met een progressief dividend, en dat verhaal ook kunnen nakomen. Dan is het prima, ik zit er niet voor de korte termijn in, en dat zou geen enkele aandeelhouder moeten ...