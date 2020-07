ArcelorMittal breidt voor miljarden uit in India

Gepubliceerd op | Views: 871 | Onderwerpen: India, staal

MUMBAI (AFN) - Staalreus ArcelorMittal is van plan miljarden te steken in capaciteitsuitbreiding en infrastructuur in India. Het gaat om een kapitaalinjectie van 200 miljard roepie, omgerekend 2,4 miljard euro, in de regio Gujarat. Dat meldde topman Lakshi Mittal in zakenkrant The Economic Times.

De investering wordt onder meer gebruikt voor de aankoop van grond en het uitbreiden van de capaciteit van land-, haven-, en spoorwegverbindingen. Mittal heeft daarover volgens de krant gesproken met de hoge vertegenwoordigers van Gujarat.

Verder meldde ArcelorMittal dat het ook 50 miljard roepie steekt om de capaciteit van de Essar Steel-fabriek uit te breiden.