Adyen vergroot aanbod in Canada

AMSTERDAM (AFN) - Betaalbedrijf Adyen heeft zijn aanbod in Canada uitgebreid. De beursgenoteerde onderneming maakte bekend Interac Debit toe te voegen als betaalwijze voor klanten in het Noord-Amerikaanse land.

Ook breidt Adyen de samenwerking met foodora Canada uit. Door de deal met Interac Debit kan bij de maaltijdbezorger afgerekend worden met digitale portefeuilles als Apple Pay en Google Pay.

Adyen is sinds 2018 actief in Canada. Financiële details over de overeenkomsten maakte het bedrijf niet bekend.