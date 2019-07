Gepubliceerd op | Views: 927 | Onderwerpen: staal

DELHI (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal krijgt op korte termijn duidelijkheid over de ophanden zijnde overname van de failliete branchegenoot Essar Steel. Het hof van beroep in India oordeelt donderdag 4 juli of een verkoop van Essar al dan niet kan doorgaan, zo valt op te maken uit het zittingsrooster.

ArcelorMittal kreeg eerder nog toestemming om samen met Nippon Steel Essar over te nemen. De twee partijen zouden op voorhand 6 miljard dollar betalen aan schuldeisers van Essar. Standard Chartered is één van hen. Die bank stel de echter dat de compensatie onvoldoende is.

De rechter besloot daarop het verkoopproces tijdelijk stop te zetten om een beslissing te kunnen nemen over meerdere beroepen in de zaak.