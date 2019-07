Hopelijk gaat het verder naar beneden.



Onthou hoe de Amerikanen rijk zijn geworden.

Ze deden

Productie in arme landen tegen lage lonen

Verkopen aan westerse landen tegen woekerprijzen.



Tijd dat Europa rijk begint te worden en zij aan NL Vloggers een miljoentje betalen voor 1 post op Instagram.(like Kardashian)



Nu klagen de Amerikanen flink omdat ze achterlopen in de nieuwe 5G.



Ze klagen over staalindustrie omdat ze achterlopen in vergelijking met Europa.



Amerika is wild om zich heen te slaan, terwijl zij voor >1.000 miljard in schuld staan en nooit aan wederopbouw en innovatie hebben gewerkt.



Ze leunen op vergane glorie, maar China is ze al voorbijgestreefd.

Nu wij nog....



Beste Juncker, omarm de kennis en wetenschap uit China en je zult zien dat wij straks samen de wereld regeren en Amerika zielloos achterblijft.