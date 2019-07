'Wall Street begint hoger op verkorte handelsdag'

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting licht hoger openen op een verkorte handelsdag. Donderdag blijft Wall Street zelfs helemaal gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Zoals gewoonlijk blijft de aandacht op de financiële markten voor een groot deel uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront en wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Ook de Federal Reserve staat in de belangstelling. President Donald Trump heeft twee kandidaten genomineerd voor bestuurszetels bij de koepel van centrale banken in de VS. Het gaat om Judy Shelton en Christopher Waller. Beide kandidaten zouden voorstander zijn van een renteverlaging door de Fed. Shelton was economisch adviseur van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 en Waller bekleedt een topfunctie bij de Fed van St. Louis.

Ondertussen is de rente op Amerikaanse tienjarige staatsleningen gezakt naar het laagste niveau sinds november 2016, mede door de verwachting voor soepeler monetair beleid van centrale banken. Dat had onder meer te maken met de aankondiging dat IMF-directeur Christine Lagarde is voorgedragen als nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). De verwachting is dat Lagarde het soepele beleid van Mario Draghi zal doorzetten bij de ECB.

ADP

Op macro-economisch gebied meldde loonstrookverwerker ADP cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. De banengroei kwam in juni op 102.000 arbeidsplaatsen, tegen een herziene 41.000 een maand eerder. Economen rekenden op een aanwas van 140.000 banen. De gegevens van ADP lopen vooruit op het banenrapport, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector worden meegenomen.

Daarnaast zijn er ook cijfers over bijvoorbeeld de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de fabrieksorders. Onderzoeksbureaus Markit en ISM komen met informatie over de dienstensector.

Tesla

Tesla lijkt een flink hogere opening te krijgen. De fabrikant van elektrische auto's publiceerde beter dan verwachte verkoopcijfers over het tweede kwartaal. Tesla verkocht ruim 95.000 auto's tegen iets meer dan 40.000 een jaar eerder. Het verkooprecord had te maken met het op stoom komen van de verkopen van de Model 3.

Chipconcern Broadcom en cyberveiligheidsbedrijf Symantec staan eveneens in de schijnwerpers. Broadcom zou op het punt staan om Symantec over te nemen in een deal van meer dan 15 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,3 procent hoger op 26.786,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2973,01 punten, een nieuw record. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8109,09 punten.