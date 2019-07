Zolang Amerika de regels van de WTO aan hun laars lappen en publieke opinie het ook nog toejuichen, dan mogen wij blij zijn met deze vertraging toch ??. want dat willen wij blijkbaar met zn allen.

Niemand die Trump terugfluit.



Een handels oorlog, zowaar Amerika flink heeft laten zien dat ze geen rechtstaat zijn maar een dictatuur.



Ooit.... het land van (.)..... is nu een zeepbel die aan het knappen is.





De Verenigde Staten zijn een buitengewoon land in de geschiedenis van de wereld. Als geen ander land heeft het gestaan voor beperkte overheid, scheiding der machten, rechtsstaat, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijemarkteconomie en andere principes die zijn uiteengezet in het oprichtingsdocument, de Grondwet van de Verenigde Staten .

Deze hebben ertoe bijgedragen dat Amerika ongelooflijk vrij en welvarend is geworden, een magneet voor immigranten uit landen over de hele wereld, en een onmiskenbaar positieve kracht in de wereld voor het grootste deel van zijn geschiedenis.



Meer en meer worden deze basiswetten en principes echter aangevallen. Fundamentele pijlers van de Amerikaanse geschiedenis en identiteit worden verguisd en vernietigd.!