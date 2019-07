Krimp vraag naar luchtvrachtvervoer

Gepubliceerd op | Views: 78

GENÈVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer heeft in mei een krimp met 3,4 procent op jaarbasis laten zien. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie IATA. In april was nog sprake van een daling van de vraag met 5,6 procent.

Volgens IATA heeft de luchtvrachtsector duidelijk te lijden onder de zwakkere wereldhandel en de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Topman Alexandre de Juniac van IATA denkt dat de moeilijke marktomstandigheden voor het luchtvrachtvervoer zullen aanhouden de komende tijd.