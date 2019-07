Beurzen hoger in kalme handelssessie

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden woensdag in het groen. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week op het programma staat. Op het Damrak ging Fagron onderuit na de verkoop van aandelen door twee grootaandeelhouders.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 572,28 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 802,74 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen 0,7 procent. In New York zijn de beurzen een halve dag open. Donderdag is Wall Street gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

De markten verwerkten daarnaast het nieuws dat Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarschijnlijk de opvolger wordt van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze kan de eerste vrouw worden als hoogste baas bij de ECB.

Heineken

In de MidKap was Fagron de grote verliezer met een min van 9 procent. Aandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben de private plaatsing van zo'n 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken afgerond. Sterkste stijger was kunstmestproducent OCI met een winst van 2,5 procent.

Bierbrouwer Heineken was koploper in de AEX met een plus van 1,5 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 2,5 procent) noteerde ex dividend.

Sainsbury

In Londen won het Britse supermarktconcern Sainsbury 0,2 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De Britse retailer JD Sports liet weten op koers te liggen om de winstverwachtingen te realiseren en klom 2,7 procent.

Bayer steeg 2,2 procent in Frankfurt. Een schadevergoeding die het Duitse chemieconcern in de Verenigde Staten moet betalen in een zaak rond onkruidverdelger Roundup, valt naar verwachting lager uit. Volgens een rechter in San Francisco is het bedrag van ruim 80 miljoen dollar voor een man die zegt kanker te hebben gekregen van het middel te hoog.

De euro noteerde op 1,1285 dollar tegenover 1,1301 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 56,68 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 62,92 dollar per vat.