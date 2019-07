Groei dienstensector eurozone trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: dienstensector, Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone is in juni sterker gegroeid. Dat komt naar voren uit definitieve cijfers van marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector weerspiegelt, noteerde vorige maand een stand van 53,6 tegen 52,9 in mei. Bij een voorlopige schatting werd een niveau van 53,4 gemeld. Een stand boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De samengestelde index, met ook de industrie, kwam uit op 52,2.

De index voor de Duitse dienstensector noteerde 55,8. De graadmeter voor de dienstensector in Frankrijk kwam uit op 52,9. Voor Italië en Spanje werden niveaus van 50,5 en 53,6 gemeld.