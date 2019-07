ABN AMRO snijdt hard in koersdoel Beter Bed

quote: Ron Kerstens schreef op 3 jul 2019 om 09:58:

Dit is zo lachwekkend, de duurbetaalde jongens en meisjes van

ABNAMRO gaven tot voor vandaag een koopadvies voor BeterBed met een koersdoel van 9 euro en zien nu dat de realiteit heel anders is en passen vervolgens hun advies achteraf aan. Je zou je toch doodschamen als je zo verkeerd zit.

Je ben me net voor, nu de koers op 1.6 staat worden de beurs specialisten van de ABN wakker.Ja we willen het koersdoel verlagenMisschien moeten ze zelf een beter bed, want na zo'n blunder , had ik me mond maar gehouden