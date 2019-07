Gepubliceerd op | Views: 569

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Een scenario waarin voedings- en verzorgingsmiddelenbedrijf Unilever een onderdeel van Reckitt Benckiser overneemt, levert beide concerns grote voordelen op. Dat schrijven analisten van Bernstein.

Reckitt Benckiser bracht zijn merken voor hygiëne en huishoudelijke schoonmaakmiddelen in 2017 onder in een apart bedrijfsonderdeel, waarna analisten speculeerden over een verkoop van deze activiteiten. Volgens Bernstein heeft Unilever veel mogelijkheden om deze merken verder te laten groeien in opkomende markten, waar het Brits-Nederlandse bedrijf al veel van zijn omzet behaalt. Mededingingsbezwaren tegen zo'n deal zouden ook wel meevallen, aldus de marktvorsers.

Bernstein hanteert voor zowel Unilever als Reckitt Benckiser een outperform-advies. Het aandeel Unilever stond woensdagochtend omstreeks 09.10 uur 0,4 procent hoger op 54,55 euro