Ook Belgische rente onder de nul

Er zijn bergen zwart geld in omloop in de gehele wereld die contant van de een naar de ander gaat en nooit achterhaald is geworden wie dat verhandelen, zodat de regering die verbiedt om meer dan 3000 contant af te rekenen dus in nederland is dat als wet vastgelegd!!!!!!

Maar hoe denken die sukkels dat handelaren in drugs en andere loesche praktijken waar de een de ander wast dat in de greep te bekomen???? Het zijn dus weer de gewone burgers die controleerbaar zijn en dus geen kant meer op kunnen als ze een erfenis contant hebben ontvangen van een rijke suikeroom die veel gespaard had en zijn geld nooit op de bank heeft gezet vanwege de teveel geld belasting heffingen!?? De criminelen die gaan vrijuit omdat die een eigen staat hebben gecreeerd die oogluikend door de sukkelaars van justitie niet en nooit zijn aangepakt... Wie dat zijn moeten u maar zelf invullen maar ik denk dat je niet lang hoeft na te denken!!!!!!